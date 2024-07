Bateria iniciou incêndio dentro de elevador - Reprodução / Internet

Bateria iniciou incêndio dentro de elevadorReprodução / Internet

Publicado 25/07/2024 09:39 | Atualizado 25/07/2024 10:40

Um homem morreu devido à explosão de uma bateria de lítio dentro de um elevador na China. O incidente, que aconteceu em 2021 e foi capturado por câmeras de segurança, rapidamente se espalhou pelas redes sociais nos últimos dias.

Homem morre carbonizado após explosão de bateria de lítio em elevador na China.#Explosao #Elevador #China #ODia



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/6RSfXIrnfx — Jornal O Dia (@jornalodia) July 25, 2024



As imagens monstram a vítima carregado uma bateria similar às utilizadas em bicicletas elétricas e entrado em um elevador. Assim que o homem apertou um botão do painel, o objeto começou a emitir labaredas, provocando um incêndio que rapidamente se espalhou sobre o ambiente. As imagens monstram a vítima carregado uma bateria similar às utilizadas em bicicletas elétricas e entrado em um elevador. Assim que o homem apertou um botão do painel, o objeto começou a emitir labaredas, provocando um incêndio que rapidamente se espalhou sobre o ambiente.

Após uma equipe do prédio abrir as portas, um serviço de resgate tentou prestar socorro com auxílio de outras pessoas, mas não conseguiram evitar a tragédia. As autoridades ainda não divulgaram detalhes precisos sobre as possíveis causas da explosão.

Engenheiro alerta para riscos

Segundo um estudo do engenheiro eletricista Estellito Rangel Junior publicado em agosto de 2023, as baterias Li-íon atualmente fabricadas oferecem riscos de incêndios e explosões. Por esse motivo, já foram objeto de disposições de restrição emitidas por órgãos reguladores.

A causa, segundo Estellito, seria a "formação de dendritos que rompem a membrana isolante, promovem curto-circuito interno e consequentemente, as reações químicas exotérmicas entre o material ativo e o eletrólito inflamável, desprendendo grande quantidade de calor e gás dentro da bateria", explicou.

No entanto, o engenheiro destaca que "medidas mais rigorosas são necessárias para proteger os usuários", concluiu.