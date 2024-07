Keldeny Silva, de 21 anos, foi morto a tiros - Reprodução/Facebook

Publicado 25/07/2024 09:13 | Atualizado 25/07/2024 10:35

Um brasileiro, de 21 anos, foi morto a facadas na região de Carcavelos, cidade próxima a Lisboa, capital de Portugal, na noite da última terça-feira (23). O homem teria sido assassinado por defender um grupo de mulheres durante uma discussão.

De acordo com o jornal "Cascais24Horas", que cobre o noticiário local, Keldeny Silva trabalhava há alguns meses no restaurante-bar e esplanada Grande Onda, na praia da cidade.

Momentos antes de seu assassinato, ele havia repreendido um grupo de homens que arrumou uma confusão com algumas mulheres. Em seguida, quando saiu do trabalho, ele foi surpreendido no estacionamento pelas mesmas pessoas que havia repreendido.

Um dos homens o golpeou com uma facada na garganta. A vítima já sofria com uma parada cardiorrespiratória no momento da chegada dos Bombeiros de Carcavelos. Os homens da viatura médica tentaram reverter a situação e levá-lo a um hospital com vida, mas não tiveram sucesso.

O suspeito do crime, um português que não teve a idade revelada, fugiu em primeiro momento, mas depois apresentou-se voluntariamente em um posto da Guarda Nacional Republicana durante a madrugada. Ele deverá ser interrogado nesta quinta-feira (25) por inspetores da Secção de Homicídios da Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa.

Keldeny Silva completaria 22 anos no dia 12 de outubro. Ele era natural de Goiânia-GO. A vítima vivia com uma irmã mais velha em Tires, cidade da mesma região.