Ismael Zambada, conhecido como 'El Mayo', e Joaquín Guzmán López, filho do traficante 'El Chapo' - Reprodução / Internet

Publicado 26/07/2024 09:38 | Atualizado 26/07/2024 12:53

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira, 25, que prenderam dois dos principais líderes do Cartel de Sinaloa, um dos grupos criminosos mais poderosos do México. Ismael Zambada, conhecido como El Mayo, um dos principais líderes do cartel, e um filho de Joaquín Guzmán, o El Chapo, outro líder da organização criminosa, se entregaram às autoridades em El Paso, Texas.

Os dois estão entre os traficantes de drogas mais poderosos do México e comandam grandes negócios transnacionais de cocaína e fentanil que transportam narcóticos para os Estados Unidos, Europa e outros lugares. As prisões foram anunciadas pelo procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick B. Garland, que descreveu o cartel como "uma das organizações de tráfico de drogas mais violentas e poderosas do mundo".



"O fentanil é a ameaça de drogas mais mortal que nosso país já enfrentou, e o Departamento de Justiça não descansará até que cada líder, membro e associado do cartel responsável por envenenar nossas comunidades seja responsabilizado", disse Garland.

Emboscada

Após uma operação de infiltração, os dois líderes do cartel com diversas ramificações internacionais foram presos quando seu avião privado aterrissou no Texas, no lado americano da fronteira com o México, segundo a imprensa americana que cita fontes policiais.

Joaquín Guzmán López, filho do famoso narcotraficante "El Chapo", havia convencido Ismael Zambada García, apelidado "El Mayo", para que embarcasse em um avião supostamente com destino ao sul do México, mas a aeronave foi para o norte e aterrissou em El Paso, nos Estados Unidos, segundo a Fox News.



O filho do "El Chapo" atraiu "El Mayo" ao avião "com falsas desculpas", segundo funcionários americanos citados pelo The New York Times. Joaquín Guzmán López, filho do famoso narcotraficante "El Chapo", havia convencido Ismael Zambada García, apelidado "El Mayo", para que embarcasse em um avião supostamente com destino ao sul do México, mas a aeronave foi para o norte e aterrissou em El Paso, nos Estados Unidos, segundo a Fox News.

"A prisão de 'El Mayo' atinge o coração do cartel responsável pela maioria das drogas, incluindo o fentanil e a metanfetamina, que estão matando os americanos", declarou Anne Milgram, chefe da DEA, a agência federal de luta contra a droga.



E a condenação do filho de "El Chapo" representa "um novo e muito duro golpe para o cartel de Sinaloa", acrescentou.

'Múltiplas acusações'



Ambos os chefões enfrentam "múltiplas acusações nos Estados Unidos por dirigirem as operações criminosas do cartel, incluindo as suas redes mortais de fabrico e tráfico de fentanil", disse Garland.



Líder do poderoso cartel de Sinaloa por décadas ao lado de El Chapo, Zambada era conhecido por comandar as operações de contrabando do cartel enquanto mantinha um perfil discreto. A Administração de Controle de Drogas dos EUA ofereceu uma recompensa de até 15 milhões de dólares por informações que levassem à sua captura.



Fortes laços com fornecedores de cocaína colombianos e suas células espalhadas pelos Estados Unidos tornaram Zambada um dos traficantes de drogas mais poderosos do mundo. Ele estava entre os líderes do cartel de Sinaloa desde a década de 1970, com seu principal meio de subsistência sendo a venda de narcóticos nos Estados Unidos, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA



Já Joaquín Guzmán López era filho do El Chapo. Nos últimos anos, os filhos de Guzmán lideraram uma facção do cartel conhecida como os pequenos Chapos, ou "Chapitos", que foi identificada como uma das principais exportadoras de fentanil, um opioide sintético mortal, para o mercado americano. "El Chapo" foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos em 2019.



As prisões se seguiram a grandes prisões de outras figuras do cartel de Sinaloa, incluindo um dos filhos de Zambada e outro de Guzman. O cartel de Sinaloa é uma das organizações de tráfico de drogas mais violentas e poderosas do mundo.



A prisão foi uma vitória para os investigadores federais dos EUA, que há anos perseguem os principais líderes do cartel de Sinaloa. Embora o caso bem-sucedido contra El Chapo tenha sido um grande passo nesse esforço, as autoridades dos EUA sempre ficaram irritadas por não conseguirem garantir um caso contra Zambada García. Eles capturaram extensivamente Zambada García em grampos telefônicos ao longo dos anos e chegaram muito perto de prendê-lo pouco antes de El Chapo ser detido.

*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo