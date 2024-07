Nicolás Maduro - Reprodução / X

Publicado 28/07/2024 20:11

A uma hora para o encerramento da polêmica eleição presidencial na Venezuela, o presidente e candidato à reeleição, Nicolás Maduro, fez um discurso de paz pelo X (antigo Twitter). "Estamos a apenas uma hora do 1x10x7 fazendo a finalização perfeita, vamos terminar esse maravilhoso dia #eleitoral em paz. Saia e vote para que neste #28dejulho você coroe a #Paz", escreveu.

Seja Maduro o escolhido ou seu principal oponente, Edmundo González Urrutia, o resultado da eleição na Venezuela terá efeito cascata em todas as Américas. Opositores e apoiadores do governo sinalizaram interesse em se juntar ao êxodo de 7,7 milhões de venezuelanos que já deixaram suas casas em busca de oportunidades no exterior.

Se vencer, Maduro entrará em seu terceiro mandato seguido, levando a Venezuela a estender por mais seis anos políticas que levaram o país a um dos piores colapsos econômicos do mundo. Por outro lado, se perder a disputa neste domingo, o chavismo pode sofrer uma derrota após 25 anos no poder.

A apuração dos votos na Venezuela está prestes a iniciar. Os resultados preliminares até podem ser anunciados ainda neste domingo, 28, mas os oficiais podem levar mais tempo para serem confirmados, diante do tenso cenário eleitoral e das ameaças de Maduro na última semana, caso perdesse o páreo.