Harris fez campanha em Pittsfield, Massachusetts, neste sábado (27)Reprodução / Internet

Publicado 28/07/2024 15:49

A campanha da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, arrecadou US$ 200 milhões desde que ela emergiu como a provável candidata presidencial do Partido Democrata na semana passada.



A campanha, que anunciou seu número total de arrecadação de fundos neste domingo, 28, afirmou que a maior parte das doações - 66% - vem de contribuintes iniciantes no ciclo eleitoral de 2024 e foram feitas depois que o presidente Joe Biden anunciou sua saída da disputa e apoiou Harris.



Mais de 170 mil voluntários também se inscreveram para ajudar a campanha de Harris com serviços bancários por telefone, campanhas e outros esforços para conseguir votos. Faltam 100 dias para o dia das eleições.



"O ímpeto e a energia da vice-presidente Harris são reais - assim como os fundamentos desta corrida: esta eleição será muito acirrada e decidida por um pequeno número de eleitores em apenas alguns estados", disse Michael Tyler, diretor de comunicações da campanha, em um comunicado.



Harris fez campanha em Pittsfield, Massachusetts, no sábado (27), atraindo centenas de pessoas para uma arrecadação de fundos que foi organizada quando Biden ainda estava no topo da chapa democrata. Esperava-se originalmente que a arrecadação de fundos arrecadasse US$ 400 mil, mas acabou arrecadando cerca de US$ 1,4 milhão, de acordo com a campanha.



Apoio

Harris rapidamente reuniu o apoio democrata depois que Biden, cuja candidatura fracassou após seu desempenho desastroso no debate de 27 de junho contra Trump, saiu da corrida. A ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, o líder democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, o ex-líder da minoria na Câmara Jim Clyburn, o ex-presidente Bill Clinton e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton foram rápidos em anunciar o seu apoio.



Os prodigiosos arrecadadores de fundos democratas, o ex-presidente Barack Obama e sua esposa Michelle Obama anunciaram seu endosso na sexta-feira.



Harris, em sua arrecadação de fundos no sábado, disse que continuava sendo a "azarã" na disputa, mas que sua campanha estava ganhando força.