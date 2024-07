María Corina Machado realizou coletiva de imprensa após fim das eleições na Venezuela - Reprodução / X

Publicado 28/07/2024 21:56

Em uma coletiva de imprensa após o fechamento das eleições, María Corina Machado reforçou o pedido de fiscalização das atas das zonas eleitorais para impedir que o regime tente fraudar o processo eleitoral:

"Nenhum fiscal eleitoral deixa a zona eleitoral sem a ata da urna. Nossas testemunhas têm o direito de obter seu certificado. Esse é o momento mais crítico e o melhor modo de nos defender é estando presentes na seção eleitoral. O mundo está conosco", disse ela.

"Tivemos um dia histórico e enorme. Nunca visto nos últimos anos. Pedimos às testemunhas que permaneçam nos centros e recebam as atas", acrescentou o candidato presidencial Edmundo Gonzalez.

Venezuelanos foram às urnas neste domingo, 28, em uma eleição presidencial tensa e crucial, que irá determinar o rompimento ou a continuidade do chavismo, no poder há 25 anos.

O ditador Nicolás Maduro enfrenta como principal adversário Edmundo González Urrutia, que representa a popular líder da oposição María Corina Machado, impedida de concorrer devido a uma inabilitação política após vencer as primárias com mais de 90% dos no ano passado.