Capivara deita ao lado de jacaré e ganha holofotes nas redes sociaisReprodução

Publicado 29/07/2024 09:47 | Atualizado 29/07/2024 09:50

É de se imaginar que uma capivara gostaria de se manter a uma distância segura de um jacaré, certo? Bom, pelo visto não. Um vídeo viralizou nas redes sociais nos últimos dias mostrando o mamífero relaxando tranquilamente ao lado do réptil.

As imagens mostram o predador tomando sol enquanto o roedor se aconchega ao seu lado. O vídeo original foi visto por mais de 33 milhões de pessoas. Não há especificação de onde a interação foi gravada.

Diversos internautas se divertiram com o registro e deixaram seu comentário. "Eu amo como as capivaras não tem inimigos" e "Capivaras são tão tranquilas que nem os predadores mexem com elas" são alguns que brincam com o jeito tranquilo do animal.

Já outros, fazem alusão ao perigo que o animal correu. "Ela pensa que está no todo da cadeia alimentar", "Coragem" e "Quando você mora em um bairro perigoso, mas conhece os caras".

As capivaras

Estes roedores são originais da América do Sul e costumam fazer sucesso por sua beleza e comportamento tranquilo. Alguns estrangeiros já se referiram às capivaras como "brazilian giant hamster", que seria "hamster gigantes do Brasil".