Índice de mortes violentas entre janeiro e julho deste ano é de quase 21% - Arquivo/AFP

Índice de mortes violentas entre janeiro e julho deste ano é de quase 21%Arquivo/AFP

Publicado 29/07/2024 16:41

O Equador, em plena luta contra o tráfico de drogas e o crime organizado, reduziu em 19% a taxa de homicídios entre janeiro e julho deste ano em comparação ao mesmo período de 2023, informou a ministra do Interior, Mónica Palencia, nesta segunda-feira (29).

"Temos uma redução sustentada de 19% nos homicídios", afirmou Palencia ao apresentar o balanço do trabalho do chamado Bloco de Segurança, constituído pela polícia e as Forças Armadas, para combater o crime organizado.

Os homicídios passaram de 4.307 de janeiro a julho de 2023 a 3.508 no mesmo período em 2024, uma redução de 799 mortes, segundo a ministra.

A disputa pelo poder entre grupos criminosos deriva de uma série de problemas de segurança pública e violência armada, com um aumento na taxa de homicídios de 6 em cada 100.000 habitantes em 2018 e um número recorde de 47 em 2023.

O índice de mortes violentas entre janeiro e julho deste ano é de quase 21%.

Diante de uma violenta ofensiva dos grupos criminosos, o presidente do Equador, Daniel Noboa, declarou o país sul-americano em estado de conflito armado interno em janeiro e enviou as Forças Armadas às ruas para neutralizar cerca de 20 facções, que chamou de terroristas e rebeldes e que se destacou por suas conexões com cartéis como os mexicanos Sinaloa e Jalisco Nueva Generación.