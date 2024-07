Reino Unido - Pixabay

Reino Unido Pixabay

Publicado 29/07/2024 15:45

O governo do Reino Unido anuncia, em comunicado nesta segunda-feira, 29, a negociação de acordos de comércio com a Índia, os membros do Conselho de Cooperação do Golfo, Israel, Coreia do Sul, Suíça e Turquia. A administração britânica vincula esse esforço à estratégia de apoiar o crescimento econômico e as empresas locais.

O anúncio da investida foi feita pelo secretário-geral de Negócios e Comércio, Jonathan Reynolds. Ele integra o governo do Partido Trabalhista, liderado pelo premiê Keir Starmer, que tomou posse em 5 de julho.

O comunicado lembra que as exportações do Reino Unido totalizaram 855 bilhões de libras em 2022, com o país como o quarto maior exportador global. O texto diz que o país busca avançar em sua estratégia comercial, "relançando nossa relação com a UE", a União Europeia, apoiando mais pequenas empresas a exportar, bem como com a redução de barreiras comerciais desnecessárias.

As equipes britânicas devem entrar em mesas de negociação "o mais rápido possível", diz o comunicado. A primeira rodada de conversas sob o novo governo deve ocorrer durante o outono local, cita o texto.

O Conselho de Cooperação do Golfo é formado por Omã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Bahrein e Kuwait.