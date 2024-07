Manifestante lança bomba de gás durante protesto - Yuri Cortez/AFP

Publicado 30/07/2024 09:49 | Atualizado 30/07/2024 10:01

Por outro lado, em seu discurso de vitória, Maduro afirmou que "vai haver paz, estabilidade e justiça. Paz e respeito à lei". O chefe de Estado também agradeceu o apoio do presidente russo, Vladimir Putin, e do presidente chinês, Xi Jinping.

"Recebemos com alegria as mensagens de apoio, apoio e solidariedade do nosso irmão Presidente Xi Jinping e do povo da República Popular da China. São 50 anos construindo fraternidade e amor. Continuaremos firmes e avançando em nossa parceria estratégica para o bem-estar e a felicidade social de nosso povo", disse Maduro em sua rede social.