Publicado 29/07/2024 23:17

O Ministério das Relações Exteriores emitiu na noite desta segunda-feira (29) uma alerta consular a cidadãos brasileiros na Venezuela, menos de 24h depois de Nicolás Maduro ser proclamado vencedor das eleições presidenciais, apesar dos protestos da oposição e de outros países.



"Em vista dos recentes acontecimentos na Venezuela, o Ministério das Relações Exteriores recomenda que brasileiros e brasileiras residentes, em trânsito ou com viagem marcada no país acompanhem a página e as mídias sociais da Embaixada do Brasil em Caracas, mantenham-se informados sobre a situação de segurança nas áreas onde se encontram e evitem aglomerações", informa a nota.

A Embaixada do Brasil em Caracas e oplantão consular geral do Itamaraty disponibilizaram telefones aos cidadãos brasileiros. Clique aqui para ler a nota na íntegra.

Crise diplomática deflagrada

Nesta segunda-feira (29), o ministro das Relações Exteriores venezuelano, Yván Gil Pinto, anunciou oficialmente a expulsão do corpo diplomático de sete países : Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Peru, República Dominicana e Uruguai foram convidados a sair do país por questionarem a vitória de Maduro.

Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Itália, Equador, Peru, Colômbia, Guatemala e Portugal também se manifestaram contra o resultado. Nicolás Maduro teve a vitória reconhecida por Rússia, China, Irã, Bolívia, Cuba e Nicarágua.

Brasil veta presença em reunião e dá sinal que não reconhece vitória

O governo brasileiro orientou a embaixada na Venezuela a não enviar representantes a uma reunião convocada pelo presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para a proclamação do resultado. A decisão mostra que o país, pelo menos neste momento, não reconhece a vitória de Maduro.

Além disso, o Itamaraty pediu publicamente a divulgação das atas eleitorais e informou que esperaria o posicionamento do Centro Carter, um dos poucos comitês de observação eleitoral na Venezuela, para se pronunciar de maneira mais incisiva sobre a votação.