Segundo Musk, robôs devem custar menos de US$ 20 mil cadaReprodução / Internet

Publicado 29/07/2024 19:05

Elon Musk, CEO da Tesla, afirmou, em uma publicação no X, que a empresa contará com robôs humanoides já no ano que vem. Ainda segundo Musk, eles poderão ser vendidos para outras companhias no ano seguinte.

"A Tesla terá robôs humanoides genuinamente úteis em baixa produção para uso interno da Tesla no ano que vem e, esperançosamente, em alta produção para outras empresas em 2026", postou o bilionário sul-africano.

Ainda que a publicação de Elon Musk seja bastante vaga, há uma possibilidade de que ele esteja se referindo ao Optimus, robô de forma humanoide já em desenvolvimento pela Tesla. Até agora, ele não chegou ao mercado.

Em abril, Musk declarou que o Optimus sairá até o final do ano, devendo ser amplamente comercializado em 2025.

Musk já disse anteriormente que o objetivo da Tesla é produzir os robôs em massa. Além disso, afirmou, eles devem custar menos de US$ 20 mil cada.

O anúncio vem em um momento interessante. Elon Musk está se esforçando para cortar custos na Tesla conforme a demanda por seus carros cai. Na terça-feira passada, a companhia anunciou que seus lucros despencaram quase pela metade recentemente.

"No geral, o nosso foco continua na redução de custos por toda a empresa", informou a Tesla em uma atualização que tinha seus investidores como alvo.

Assim, se cumpridas as expectativas de Musk quanto à capacidade e ao preço de produção desses robôs humanoides, pode se tratar de uma opção valiosa para a Tesla. Caso contrário, o projeto pode não ser tão útil para o bilionário - ao menos neste momento de dificuldades financeiras.

É importante lembrar que as metas impostas por Elon Musk em suas empresas nem sempre são cumpridas. Também por isso, ele é conhecido como um empresário bastante polêmico, que frequentemente usaria os noticiários e as manchetes chamativas que ele rende como uma forma de promover a si mesmo e às suas companhias.

Como exemplo de um objetivo fixado por Musk e que não se cumpriu, pode-se citar os carros autônomos da Tesla, os quais, dizia o sul-africano, ficariam prontos no ano de 2020 na forma de táxis. Até agora, no entanto, os carros que dirigem sozinhos da Tesla permanecem um projeto em desenvolvimento, com batidas e acidentes acontecendo em diversas etapas de teste.