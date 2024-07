Nicolás Maduro - AFP

Publicado 29/07/2024 18:48 | Atualizado 29/07/2024 18:49

A Venezuela anunciou, nesta segunda-feira (29), a expulsão do corpo diplomático de sete países. De acordo com o ministro das Relações Exteriores venezuelano, Yván Gil Pinto, diplomatas e embaixadores da Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Peru, República Dominicana e Uruguai foram convidados a sair do país por questionarem a vitória de Nicolás Maduro, reeleito no último domingo (30).

Além disso, o pessoal diplomático venezuelano que está nos países listados foram intimados a retornar. "Ante este precedente nefasto que atenta contra nossa soberania nacional, decidimos retirar todo o corpo diplomático de nossas missões na Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai, bem como expulsar de imediato seus representantes do território venezuelano", diz o comunicado.

Ainda segundo Pinto, a medida é uma rejeição "as ações e declarações intervencionistas" desses governos que seriam "subordinados a Washington e comprometidos abertamente com ideologias sórdidas do fascismo internacional".

Entre os países que contestaram o resultado das eleições também estão Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Itália, Equador, Peru, Colômbia, Guatemala e Portugal. Já os que parabenizaram Nicolás Maduro estão Rússia, China, Irã, Bolívia, Cuba e Nicarágua. O governo brasileiro ainda não se manifestou.