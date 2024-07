Gareth Richards (E) com um policial na praia de Llangennith, no País de Gales - Divulgação/Polícia de South Wales

Gareth Richards (E) com um policial na praia de Llangennith, no País de GalesDivulgação/Polícia de South Wales

Publicado 30/07/2024 17:15

Uma "mão humana" descoberta em uma praia perto da cidade de Swansea, no País de Gales, desencadeou uma ação policial de emergência que teve um final completamente inesperado.

A polícia de South Wales foi acionada para uma ocorrência na praia de Llangennith após um relato de um homem que disse ter encontrado uma mão humana nas pedras.

No entanto, antes que a equipe chegasse, uma pessoa tirou fotos da "mão humana" e postou nas redes sociais. A história ganhou força e a imagem chegou aos principais serviços de emergência do país.

Gareth Richards, que dirige o Gower Seal Group, uma entidade que protege as focas do Atlântico Norte, viu as imagens e foi até a praia para checar a história. Depois de quatro horas de trabalho, os policiais descobriram que a "mão humana", na verdade, tratava-se de parte de um corpo de uma foca, de aproximadamente um ano de idade.



"Primeiramente, verifiquei com a polícia se era permitido tocar, porque era uma cena de crime em potencial, mas eles me deixaram examiná-la um pouco mais a fundo", disse Richards.



"E eu simplesmente estendi os dedos e pude ver que eles tinham membranas, então era a nadadeira traseira de uma foca-cinzenta do Atlântico Norte", completou.



Nas redes sociais, a polícia emitiu um comunicado, em tom educativo, pedindo para que esses casos não sejam publicados em redes sociais. Devido ao tipo de chamada que realmente foi recebida, o investigador de plantão foi informado e os peritos criminais ficaram de prontidão.

"Na verdade, provavelmente eu economizei o dinheiro da polícia e do contribuinte. Alguns milhares de libras foram poupados pela minha presença", brincou Richards.