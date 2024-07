Nasa grava movimento de nuvens de gás poluente sobre a Terra - Divulgação

Publicado 30/07/2024 22:43 | Atualizado 30/07/2024 22:45

Um vídeo divulgado pela Nasa mostra como uma nuvem de dióxido de carbono se move pela atmosfera da Terra. De acordo com a agência espacial americana, a nuvem de gás poluente resulta da contaminação atmosférica causada, principalmente, por usinas de energia, queima de combustíveis fósseis, incêndios florestais e aglomerações urbanas.

O gás carbônicos é uma das substâncias que mais contribuem para as mudanças climáticas. O Acordo de Paris, assinado por mais de 190 países em 2015, prevê metas para frear a quantidade de poluentes despejados na atmosfera na tentativa de barrar o aquecimento global As imagens foram captadas entre janeiro e março de 2020 e divulgadas agora pelo Scientific Visualization Studio, da Nasa.

"Estamos tentando registrar de onde vem o carbono e como isso afeta o planeta," disse a cientista climática da Nasa Lesley Ott, em comunicado divulgado pela agência espacial. "A esperança é que, se entendermos bem os gases de efeito estufa hoje, seremos capazes de construir modelos que os prevejam melhor nas próximas décadas ou séculos."

De acordo com a cientista, o gás que, nas imagens, paira sobre China, Estados Unidos e Sul da Ásia originou-se de usinas de energia, indústrias, além de emissões de carros e caminhões. "Queríamos realmente destacar as regiões densas porque essa é a característica interessante dos dados. Estávamos tentando mostrar que há muita densidade (de gás poluente) sobre Nova York e Pequim", disse Andrew Christensen, designer de visualização no Centro de Voos Espaciais Goddard, da Nasa.

Já na América do Sul e na África, a nuvem de poluição foi formada, por incêndios, desmatamento e pela queima de petróleo e carvão, segundo a Nasa. Mais tarde, naquele ano, o Brasil foi um dos grandes epicentros das queimadas, com um recorde de focos registrados no Pantanal, que deixou milhares de animais mortos.