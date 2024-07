Anúncio da piscina por U$$ 35 em aplicativo de celular - Reprodução

Publicado 31/07/2024 12:33

Uma mulher chegou em casa e encontrou uma família de estranhos tomando sol em sua piscina ao ar livre no último domingo (28) em Repentigny, na província de Monteral, no Canadá. Segundo Maryse Chaussé, havia dois adultos com três crianças usando o espaço sem seu consentimento.



Em entrevista ao site "Noovo Info", a canadense informou que os "invasores" informaram que haviam alugado a piscina através do aplicativo Swimply por US$ 35 (R$ 200 na cotação atual). Ao consultar o perfil de quem postou na plataforma, Chaussé disse ter reconhecido a mulher que alugava o imóvel antes dela se mudar. No entanto, a ex-inquilina não mora lá desde 2022.



Segundo a canadense, o anúncio parecia completamente autêntico. Mostrava fotos da piscina, do deck externo e da churrasqueira. A descrição proibia festas, mas liberava música alta, fumo e álcool. Animais de estimação também eram permitidos, mas os locatários teriam que manter o local limpo e não era recomendado deixá-los entrar na água.

“Não conheço esta pessoa (ex-inquilina), não tenho ideia de como ela sabia que não estávamos lá. É a primeira vez que ela faz isso? Não posso dizer, nem sempre estamos em casa", explicou Chaussé a publicação local. O anúncio desapareceu da plataforma desde que foi denunciado.

Em nota enviada para o "Noovo Info", a Swimply garante que possui “um sistema robusto para prevenir, detectar e responder a tentativas de fraude”. E que os anfitriões devem fornecer identificação e foto sua. No entanto, o comprovante de endereço só é exigido quando o anfitrião é identificado como “suspeito” pelo sistema.

"Quando um anúncio fraudulento nos é denunciado, nossa equipe reage imediatamente”, garante a empresa. Isso pode incluir a remoção do anúncio da nossa plataforma, a suspensão ou banimento do anfitrião e a oferta de suporte aos hóspedes afetados, incluindo reembolsos e assistência para encontrar uma experiência alternativa", garante a empresa.

Chaussé informou que entrou em contato com a polícia, mas foi informada que pouco poderia ser feito já que a familia que não tinha intenções crimionosas quando invadiu o lugar. Agora, ela pretende cercar a piscina com uma cerca elétrica para evitar novas supresas indesejadas no futuro.