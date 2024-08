Artista francês André Juillard - Reprodução/redes sociais

Publicado 01/08/2024 08:53

O artista francês André Juillard, mestre dos quadrinhos históricos e realistas, criador de "As Sete Vidas do Gavião", morreu aos 76 anos, informou à AFP nesta quinta-feira (1º) sua editora.



"É com imensa tristeza que recebemos a notícia da morte de André Juillard, ocorrida no dia 31 de julho, aos 76 anos", anunciou a editora Dargaud em um comunicado.