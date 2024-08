Autoridades locais emitiram alertas de possíveis ataques no norte de Israel - X (antigo Twitter)/Reprodução

Autoridades locais emitiram alertas de possíveis ataques no norte de IsraelX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 01/08/2024 16:37

Sirenes de alerta ressoaram, há pouco, na região Norte de Israel, próximo da fronteira com o Líbano, segundo múltiplos relatos nas redes sociais. O jornalista Trey Yingst, correspondente da Fox News, publicou uma imagem que mostra vários "alertas vermelhos" enviados por autoridades locais.

Ainda não há confirmação oficial sobre que tipo de ameaça o país é alvo no momento. As advertências acontecem em um contexto de crescentes tensões na região, após Israel ter atacado e assassinado um comandante do Hezbollah em Beirute. O grupo extremista prometeu retaliar a ofensiva.