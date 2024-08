Drone é classificado como um ornitóptero, que simula um voo pelo bater das asas - Reprodução / Internet

Publicado 02/08/2024 11:12

Os militares chineses inovaram outra vez ao desenvolver drones de reconhecimento em forma de pássaro. Imagens recentes divulgadas na internet mostram o equipamento em operação por um militar do Corpo de Fuzileiros Navais do Exército de Libertação Popular (ELP), conforme informado pelo site Global Defense News.

As imagens, que viralizaram nas redes sociais, mostram um soldado lançando o aparelho, que à primeira vista se confunde facilmente com um animal verdadeiro. O Drone pássaro é chamado de Ornitóptero, equipamento que que obtém tanto a sustentação quanto a propulsão por intermédio do movimento alternativo de suas asas, semelhantemente ao que ocorre em aves, morcegos e insetos voadores.A China tem uma longa trajetória no desenvolvimento de ornitópteros. Em 2018, lançou o programa governamental "Pigeon". Esses dispositivos foram concebidos para se integrar discretamente ao ambiente urbano, sem levantar suspeitas.Em 2022, os engenheiros chineses apresentaram um pássaro mecânico voador com peso de 1.600 gramas e uma envergadura de dois metros. Equipado com uma bateria de lítio, o drone tinha capacidade de voo de até uma hora e meia.