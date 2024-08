Praia de Tapuae, ao sul de New Plymouth, na Nova Zelândia - Pixbay

Publicado 02/08/2024 16:51

O que parecia ser uma cena de crime, na verdade se transformou em uma verdadeira 'pegadinha'.

Alice Cowdrey passeava com a cadela, Sadie, na Praia de Tapuae, ao sul de New Plymouth, na Nova Zelândia, quando o cão farejou algo e a levou até um 'corpo' sem cabeça.



"Eu meio que congelei e me senti mal. Eu podia ver que era definitivamente o formato de um torso, de bruços, e eu podia dizer que era uma figura feminina. Eu podia ver que tinha unhas e os dedos dos pés eram realmente realistas, então realmente parecia uma figura humana", disse Cowdrey em entrevista à Rádio Nova Zelândia.



Cowdrey não teve dúvidas e chamou a polícia. Um dos agentes, ao chegar à 'cena do crime', cutucou o corpo com o pé. E foi então que o mistério foi descoberto.



"E então eu meio que vi um dos policiais cutucá-lo com o pé, e pensei: ele não vai cutucar se for um corpo. Dava para perceber que era uma boneca sexual", ela disse.



Cowdrey disse que a boneca sexual era tão pesada que foi preciso que três policiais a levassem para dentro de uma viatura.