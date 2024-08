Líder do Hamas, Ismail Haniyeh - AFP

Publicado 03/08/2024 11:09

O líder do Hamas, Ismail Hanieyh, morreu em um ataque de "projétil de curto alcance" disparado contra sua residência em Teerã, uma operação que o Irã atribui a Israel, anunciou neste sábado (3) a Guarda Revolucionária, o Exército ideológico da República Islâmica.

"Esta operação terrorista aconteceu com o disparo de um projétil de curto alcance com uma ogiva de quase 7 quilos de fora do local onde os hóspedes estavam alojados, provocando uma forte explosão", afirma um comunicado publicado pela agência oficial de notícias Irna. A Guarda Revolucionária acrescenta que Israel foi "apoiado pelos Estados Unidos" no ataque.

Haniyeh foi assassinado na madrugada de quarta-feira (31) na capital iraniana, onde compareceu um dia antes à cerimônia de posse do novo presidente do Irã, Masud Pezeshkian. Irã e Hamas prometeram adotar represálias.

A Guarda repetiu que Haniyeh será vingado e que Israel receberá uma "punição severa no momento, local e maneira apropriados".

Israel, que não comentou a morte de Haniyeh, assumiu a autoria de um ataque esta semana contra um reduto do Hezbollah no sul de Beirute que matou um comandante do grupo libanês.