Com a guerra em Gaza, Israel e Hezbollah têm trocado ataques quase diáriosAFP

Publicado 05/08/2024 16:28

O grupo xiita libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, afirmou nesta segunda-feira, 5, que lançou um ataque de drones no norte de Israel. Segundo o exército israelense, dois soldados foram feridos.

O ataque, que segundo o Hezbollah mirava bases militares em resposta a "ataques e assassinatos" em várias vilas no sul do Líbano, não parece ser a retaliação mais intensa que se espera do Irã.

O chefe da Guarda Revolucionária Paramilitar do Irã alertou que Israel está "cavando sua própria cova" em ações contra o Hamas.

A violência feita pelo grupo xiita ocorre durante um momento de temores de uma possível guerra expandida no Oriente Médio, depois que um comandante sênior do Hezbollah no Líbano e o principal líder político do Hamas no Irã morreram na semana passada.

