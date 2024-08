Família foi vítima fatal do acidente - Reprodução

Família foi vítima fatal do acidenteReprodução

Publicado 06/08/2024 08:19 | Atualizado 06/08/2024 08:19

Um ponte caiu na região de Jizan, na Arábia Saudita, após fortes chuvas atingirem a região. As imagens viralizaram no último fim de semana. Confira um vídeo do ocorrido:

Ponte cai após fortes chuvas na região de Jizan, na Arábia Saudita.#Tragedia #Queda #Ponte #ODia



Crédito: Reprodução. pic.twitter.com/CVW6co4Rg9 — Jornal O Dia (@jornalodia) August 6, 2024 Equipes de resgate foram acionadas para prestar socorro às vítimas, enquanto o Centro Nacional de Segurança de Transportes enviou peritos para apurar as causas do desabamento. Equipes de resgate foram acionadas para prestar socorro às vítimas, enquanto o Centro Nacional de Segurança de Transportes enviou peritos para apurar as causas do desabamento.

De acordo com o jornal "Al-Marsad", que cobre o noticiário local, um dos carros que atravessavam a ponte durante a tragédia tinha um homem, uma mulher e filhos do casal.

O pai da família foi o único que não morreu na hora. Ele chegou a ser resgatado e hospitalizado em uma unidade de terapia intensiva. A vítima sofreu uma parada cardíaca e morreu no hospital. Não há informações sobre outras vítimas.

Segundo um meteorologista convidado pelo veículo, a tendência é que a região sofra com "mais chuvas de grande intensidade durante o verão". E a situação climática não é considerada atípica.