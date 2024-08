Líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah - Al-Manar/AFP

Publicado 06/08/2024 14:41

O líder do movimento xiita libanês Hezbollah, Hasan Nasrallah, afirmou que o seu grupo e o Irã serão "obrigados a tomar represálias" contra Israel "sem importar as consequências" após os assassinatos na semana passada do chefe político do Hamas e do comando militar de sua organização

Em um discurso televisionado, Nasrallah afirmou que o Hezbollah agirá sozinho ou no marco de uma "resposta coordenada" de todo o chamado "eixo de resistência", que inclui movimentos pró-Irã no Oriente Médio.

A comunidade internacional trabalha contra o tempo para evitar uma escalada militar no Oriente Médio, depois que Teerã e seus aliados prometeram tomar represálias pelos assassinatos do chefe do movimento islamista palestino Hamas no Irã, atribuído a Israel, e do responsável militar do Hezbollah na semana passada no Líbano. Israel reivindicou o ataque que matou este último.

"A nossa resposta chegará, será forte e eficaz", afirmou o chefe do Hezbollah, cujo partido reivindica quase diariamente ataques contra Israel, que responde com bombardeios no Líbano.

"Apenas com o eixo" da resistência "podemos responder todos juntos, ao mesmo tempo, isso depende do interesse do eixo", acrescentou Nasrallah, que se recusou a responder se o Irã e seus aliados atacariam Israel ao mesmo tempo.

Israel está em alerta há quase uma semana, à espera da prometida resposta do Irã e seus aliados. O líder do Hezbollah afirmou que "a espera israelense, há uma semana, faz parte do castigo, faz parte da resposta, faz parte da batalha".