Chiume interpretou a líder tribal Zawavari em ’Pantera Negra’Reprodução/redes sociais

Publicado 07/08/2024 10:46

A atriz Connie Chiume, conhecida por seus papéis em "Pantera Negra", "Black Is King" e "Blessers", morreu nesta terça-feira, 6, aos 72 anos. A sul-africana foi internada para um "procedimento médico". A informação foi confirmada pela família da artista.

"A Família Chiume lamenta informar sobre o falecimento da atriz aclamada e premiada internacionalmente Connie Chiume. Connie Chiume, 72, faleceu no Hospital Garden City hoje, 6 de agosto de 2024", diz o comunicado.

A causa da morte ainda não foi revelada. "A Família pede privacidade durante este período difícil. A família comunicará mais detalhes", conclui a mensagem.

O filho da atriz, Nongelo Chiume, concedeu entrevista ao canal de televisão "Newzroom Afrika" para falar sobre a morte da mãe. "Temos orgulho de sermos filhos dela, acho que ela nos deixou um lindo legado e o trabalho que ela fez, não apenas para seus filhos e família, mas para a comunidade e o país em geral", declarou.

"Connie foi um dos ícones mais notáveis vindos da África do Sul e seu trabalho em ativismo com programas de HIV e AIDS, violência de gênero, essas são todas coisas das quais tiramos inspiração. Estamos ansiosos para continuar seu legado como seus filhos. Ela era uma pessoa muito ambiciosa. Uma trabalhadora esforçada, uma visionária. Uma das coisas que a mantinha em movimento era sua fé. Ela tinha muita fé", acrescentou.

Carreira

Chiume nasceu na África do Sul em 1952, filha de pai malauiano e mãe zulu, de acordo com seu perfil no site de sua agência, MLA.

Antes de embarcar em uma carreira no showbiz — indústria que se dedica ao mundo dos espetáculos, do teatro, cinema, televisão, rádio, concertos — que durou mais de 45 anos, ela se formou como enfermeira e trabalhou como professora.

Sua primeira incursão no mundo do entretenimento ocorreu em 1977, quando ela se juntou a um show musical chamado "Sola Sola", que percorreu Israel e a Grécia.



Em uma homenagem, MLA escreveu: "Estamos todos chocados e arrasados com o falecimento de nossa amada Connie. À medida que o sol se põe neste dia profundamente triste, compartilharemos mais sobre Connie, sua vida maravilhosa e seu incrível sucesso na indústria nas próximas semanas".

Chiume, que interpretou a líder tribal Zawavari em "Pantera Negra" e em sua sequência de 2022, "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre", era um nome conhecido em sua terra natal.

Sua participação nos filmes foi amplamente celebrada Seu desempenho trouxe uma autenticidade e profundidade que cativaram audiências ao redor do mundo, ajudando a elevar o filme a um sucesso global.

Prestando homenagem a ela no X, o governo sul-africano publicou: "Nossas mais sinceras condolências à família, amigos e colegas da premiada e lendária atriz Connie Chiume. Seu excelente trabalho será sempre lembrado. #RIPConnieChiume".

Além do sucesso da Marvel, Connie estrelou várias produções televisivas, como "Rhythm City", "Zone 14" e "Gomora".