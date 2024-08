Ex-presidente Donald Trump (à esquerda) e Kamala Harris, atual vice-presidente (à direita) - Angela Weiss/AFP e Brendan Smialowski/AFP

Publicado 08/08/2024 17:16

A emissora de televisão americana ABC anunciou, nesta quinta-feira (8), que vai transmitir um debate entre o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, e sua adversária democrata, Kamala Harris, em 10 de setembro.

"A vice-presidente Harris e o ex-presidente Trump confirmaram que vão participar", anunciou a emissora na rede social X.

Pouco antes, Trump se ofereceu para debater com Kamala três vezes em setembro, em entrevista coletiva realizada em sua residência de Mar-a-Lago, na Flórida.

"Estabelecemos com a Fox em 4 de setembro, com a NBC [...] em 10 de setembro e com a ABC em 25 de setembro", disse, antes de sua equipe de campanha esclarecer que ele tinha se enganado e que falava sobre a ABC em relação à data de 10 de setembro.