Presidente ucraniano, Volodimir Zelensky - AFP

Publicado 10/08/2024 17:55

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reconheceu, neste sábado (10), a incursão de tropas ucranianas na Rússia iniciada há cinco dias e disse que o objetivo desta operação era "o deslocamento da guerra para o território do agressor".

O chefe das Forças Armadas ucranianas "enviou hoje vários relatórios do front sobre as nossas ações e sobre o deslocamento da guerra para o território do agressor", declarou o presidente ucraniano, na primeira admissão direta do envolvimento do seu país nessa ofensiva.

"Agradeço a cada unidade das nossas Forças de Defesa que garantem" esse objetivo, acrescentou.

"A Ucrânia está demonstrando que realmente pode fazer justiça e garante o tipo exato de pressão de que se necessita: pressão sobre o agressor", ressaltou.

A Rússia anunciou no sábado que tinha retirado dezenas de milhares de habitantes de regiões fronteiriças com a Ucrânia e lançou uma "operação antiterrorista" para repelir a incursão.

A operação ucraniana na região de Kursk é a de maior envergadura em território da Rússia desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022.