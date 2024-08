Lais Basílio fingiu estar com câncer para ter ganhos financeiros - Reprodução

Publicado 10/08/2024 12:28

A brasileira Lais Basílio, de 23 anos, foi desmascarada após fingir ter um câncer de medula. Depois de se sentir pressionada, ela confessou o armação em um vídeo publicado neste sábado (10).

"Eu iniciei isso botando a cara aqui e vou terminar botando a cara. Eu estou aqui para arcar com isso e gostaria muito de pedir perdão a toda a comunidade brasileira e toda a sociedade oncológica. Eu espero de verdade que depois que isso passe, vocês continuem tendo apoio", disse.

Ela também afirmou que a decisão foi somente dela e que as pessoas em seu entorno, incluindo familiares, não sabiam que se tratava de uma mentira para arrecadar.

"É importante deixar claro que nenhum familiar meu estava envolvido. Eu fiz tudo sozinha. Independente do que aconteça, estou pronta para arcar com isso. Eles acreditavam assim como todo mundo", garantiu.

Críticas

Nos comentários da própria publicação da brasileira, algumas pessoas criticaram duramente suas ações. Uma internauta que disse estar com câncer terminal se mostrou horrorizada.

"Como alguém com câncer terminal, eu estou horrorizada com as suas ações. Isso é zombar do sofrimento que passamos todos os dias. Esse dinheiro deveria ir para a caridade e você deveria postar as provas se está realmente arrependida".

"Fico pensando como uma pessoa tem coragem de dizer uma mentira tão séria, com tanta gente lutando", comentou outra usuária do Instagram.

Algumas pessoas foram às redes sociais e também fizeram publicações se mostrando surpresas. "Tô horroriza com a brasileira que foi para a Irlanda e fingiu ter câncer para arrecadar dinheiro", comentou uma usuária do X.

tô horroriza com a brasileira que foi pra irlanda e fingiu ter câncer para arrecadar dinheiro — portes (@medupp) August 10, 2024

Enquanto isso, outro internauta se disse desacreditado. "Não sei como ainda acredito no ser humano. Uma brasileira fingiu por mais de um ano estar com um câncer super agressivo, precisando de transplante de medula óssea, mobilizou a comunidade BR, abriu vaquinha, etc. Resultado... Foi desmascarada ontem. Ela inventou tudo isso".

Não sei como ainda acredito no ser humano... Uma brasileira fingiu por mais de um ano estar com um câncer super agressivo, precisando de transplante de medula óssea, mobilizou a comunidade BR, abriu vaquinha, etc. Resultado... Foi desmascarada ontem. Ela inventou tudo isso. — Leonardo Baltar (@LeonardoBBaltar) August 10, 2024

Site pedia doações para Lais



As doações para o suposto câncer eram pedidas em sua site divulgado por Lais e por outros diversos brasileiros que residem no país europeu. Uma mensagem, escrita tanto em português quanto em inglês, contava a história da falsa enfermidade.

"Olá, meu nome é Lais, tenho 23 anos e descobri um câncer em Dezembro de 2023. Desde então passei por quimioterapia, cirurgia e radioterapia e agora estou a procura de um doador de médula compatível. Desde que recebi o diagnóstico eu parei de trabalhar e consequentemente estou sem receber salário ou ajuda do governo, pois estou aqui como intercambista e não tenho tempo suficiente de contribuição. Até agora eu tava vivendo com as minhas economias e ajuda de amigos. Eu decidi criar essa vaquinha para me ajudar com o pagamnto das contas e também porque quero trazer minha mãe para estar aqui comigo. Agradeço a todos de coração e qualquer ajuda é bem vinda".