Ex-CEO do YouTube, Susan Wojcicki, morre aos 56 anos - Reprodução X

Ex-CEO do YouTube, Susan Wojcicki, morre aos 56 anos Reprodução X

Publicado 10/08/2024 12:02 | Atualizado 10/08/2024 12:03

Susan Wojcicki, uma figura fundamental no nascimento do Google e que mais tarde liderou a plataforma de vídeo YouTube da empresa, faleceu aos 56 anos de idade. O marido de Wojcicki, Dennis Troper, disse em um post no Facebook que ela vivia com câncer de pulmão há dois anos. "Susan não era apenas minha melhor amiga e parceira na vida, mas uma mente brilhante, uma mãe amorosa e uma amiga querida para muitos", escreveu ele. "Seu impacto em nossa família e no mundo foi imensurável."

Wojcicki desempenhou um papel central no desenvolvimento dos sistemas de tecnologia que distribuem o dinheiro da publicidade pela Internet. Após ingressar no Google como uma de suas primeiras funcionárias, ela liderou o desenvolvimento do produto AdSense, um widget de software que permitiu que a empresa intermediasse anúncios para milhões de sites independentes e se tornou uma ferramenta importante para o gigante da tecnologia.

Posteriormente, como CEO do YouTube, Wojcicki supervisionou o amadurecimento do modelo de negócios do site, transformando-o em uma operação que gera bilhões de dólares de receita para os criadores de vídeos e para a empresa controladora do Google, a Alphabet, ao mesmo tempo em que reprimia o conteúdo controverso que ameaçava manchar sua imagem pública. Ela cedeu o cargo principal em 2023, citando o desejo de se concentrar em sua família, saúde e projetos pessoais, enquanto permanecia como consultora na Alphabet.

O CEO do Google e da Alphabet, Sundar Pichai, postou um tributo a Wojcicki no X. "Ela é tão essencial para a história do Google quanto qualquer outra pessoa, e é difícil imaginar o mundo sem ela", escreveu ele. "Ela era uma pessoa incrível, líder e amiga que teve um tremendo impacto no mundo e eu sou um dos inúmeros Googlers que são melhores por conhecê-la."