Descoberta pode indicar existência de vida em Marte - Divulgação/NASA

Publicado 13/08/2024 13:13 | Atualizado 13/08/2024 13:19

Cientistas descobriram evidências de um reservatório subterrâneo de água líquida em Marte, a partir de conclusões obtidas pela sonda da NASA, agência espacial dos Estados Unidos, chamada de "Mars InSight", lançada ao planeta em 2018 e que passou quatro anos registrando os terremotos do local. O estudo foi publicado nesta segunda-feira (12) na revista "Proceedings of the National Academy of Sciences".

De acordo com o texto, mais de 1300 terremotos que aconteceram no período foram medidos. A partir disso, os cientistas descobriram por qual material as atividades sísmicas nos terrenos têm maior probabilidade de se mover. "Na verdade, essas são as mesmas técnicas que usamos para prospectar água na Terra ou para procurar petróleo e gás", disse o professor Michael Manga, da Universidade da Califórnia, ao portal "BBC".

Os cientistas já sabiam da existência de água congelada em Marte. No entanto, a descoberta dela em sua forma líquida pode ser um fator que permita a vida no planeta. A análise revelou que os reservatórios de água podem estar em profundidades de cerca de 10 a 20 km na crosta de Marte.

"Entender o ciclo de água marciano é essencial para entender a evolução do seu clima, superfície e interior", afirmou o doutor e pesquisador do projeto Vashan Wright, do Instituto de Oceanografia Scripps.