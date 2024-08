Árvore coral costeira, que terá seu nome científico alterado de 'Erythrina caffra' para 'Erythrina affra'. - David Gress / Santa Barbara Beautiful

Publicado 13/08/2024 11:27 | Atualizado 13/08/2024 11:40

Os nomes científicos de 218 espécies de plantas que faziam referências a termos racistas foram alterados após votação no Congresso Botânico Internacional, realizada em Madri, Espanha. É a primeira vez que há alteração nas nomenclaturas por questões políticas e sociais, e não razões técnicas, de acordo com pesquisadores. As mudanças passarão a valer a partir de janeiro de 2026.

O termo alterado foi "caffra", palavra árabe que significa "infiel" e considerada um insulto étnico aos negros do sul da África. Segundo a revista "Nature", a expressão ganhou forte conotação racista na África do Sul durante o Apartheid, regime de segregação racial que existiu no país de 1948 a 1994.

As espécies com esse nome vão perder a letra "c" e se chamarão "affra", para ressaltar a origem no continente africano, de acordo com o jornal "The Guardian". A árvore coral costeira, por exemplo, não será mais chamada de Erythrina caffra, e sim Erythrina affra.

A votação, realizada no último mês de julho, contou com 556 botânicos. Destes, 351 votaram a favor e 205, contra. Eles também analisaram uma proposta para reavaliar outros nomes potencialmente ofensivos, mas ela foi rejeitada, conforme a revista “Science”.