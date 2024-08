Novas cédulas entraram em circulação em junho - Divulgação

Novas cédulas entraram em circulação em junhoDivulgação

Publicado 14/08/2024 11:59

Algumas das primeiras notas de 5, 10, 20 e 50 libras estampadas com o rosto do Rei Charles III a serem impressas arrecadaram mais de 914 mil libras (aproximadamente R$ 6,4 milhões) em um leilão beneficente realizado pela casa de leilões Spink, em Londres, na Inglaterra. As novas cédulas, que entraram em circulação em junho, foram vendidas por mais de 11 vezes o seu valor de face. As informações são da BBC.

De acordo com a reportagem, as primeiras notas emitidas pelo Banco da Inglaterra com o rosto do atual monarca, com número de série terminado em 000001, foram recebidas pelo próprio rei Charles III — mas outras notas com baixo número de série foram vendidas no leilão. Colecionadores valorizam notas com baixos números de série, pois isso indica que elas estão entre as primeiras a serem emitidas.

A BBC aponta que uma única nota de 10 libras com o número de série HB01 000002 foi vendida por 17 mil libras; um lote com uma folha de 40 notas conectadas de 50 libras, com valor de face total de 2 mil libras, foi vendida por 26 mil libras, um recorde para qualquer leilão do Banco da Inglaterra. Os altos valores se explicam pela busca de colecionadores por notas que sejam o mais próximo possível do número de série 000001.

Quando as notas entraram em circulação, em junho, o correio britânico relatou que diversas pessoas visitaram agências que tinham estoques das notas durante o primeiro dia. Também houve uma fila do lado de fora do Banco da Inglaterra, em Londres.

Sarah John, caixa-chefe do Banco da Inglaterra, cuja assinatura está nas notas, disse que estava "emocionada" que uma quantia tão "notável" tivesse sido arrecadada. Os lucros serão divididos igualmente entre 10 instituições de caridade escolhidas pelo banco. Entre elas, o Fundo Trussell e a WWF-Reino Unido.

Em abril, Charles foi presenteado com as primeiras notas com o seu retrato e as elogiou como "muito bem desenhadas", ao mesmo tempo que expressou a sua surpresa por ser apenas o segundo monarca a estampá-las. Embora o Banco da Inglaterra tenha começado a produzir notas no século XVII, a mãe de Charles, a Rainha Elizabeth II, foi a primeira monarca britânica a aparecer rotineiramente nas notas, a partir de 1960.

Ainda que o uso de notas e moedas esteja diminuindo, o número de pessoas que usam principalmente dinheiro para despesas do dia a dia atingiu o maior nível em quatro anos durante a crise do custo de vida, de acordo com o órgão comercial bancário UK Finance. Segundo a BBC, os correios também relataram ter movimentado uma quantidade recorde de dinheiro em julho, com transações totalizando 3,77 bilhões de libras.