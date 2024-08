Ibrahim Al-Nasser, da Arábia Saudita, exibe sua bela coleção de games - Reprodução de vídeo

Publicado 14/08/2024 15:54 | Atualizado 14/08/2024 16:14

Um jogador dedicado da Arábia Saudita entrou para o Livro Guinness de Recordes ao conectar 444 consoles de videogame a uma única TV.



O saudita Ibrahim Al-Nasser, que mora na cidade de Riad, disse que usa uma planilha do Excel para controlar quais caixas de conexão e conversores ele precisa ligar para jogar em cada console.

Veja o vídeo:

Ele disse que a configuração tem 444 consoles, mais de 30 conexões RCA, mais de 12 conexões HDMI e vários outros modos de conexão.



"Depois de um tempo, percebi que tinha uma grande pilha de consoles de jogos que não conseguia jogar. As portas de TV são limitadas e, se eu quisesse jogar, eu poderia desconectar o console existente ou manter tudo e adicionar mais switchers e conversores", disse Al-Nasser.



"Ao adicionar mais conexões, surgiu a ideia de conectar todos os consoles de jogos que tenho à TV e depois entrar em contato com o Guinness World Records, porque esse projeto é único", completou.



Ele disse que a configuração exige um gerenciamento cuidadoso dos cabos.



"Uma coisa muito importante, se você notar aqui, os cabos estão quase escondidos. Usei todas as ferramentas disponíveis no mercado para organizar os cabos. Também para ter um conjunto que não é só para tocar, é como um museu e é por isso que esse conjunto e esse disco tomaram tanto tempo de mim", revela Ibrahim.



Os consoles incluem um Magnavox Odyssey, um Xbox 360, um Nintendo Switch, um Wii U e até alguns consoles extremamente raros, como o Super A'Can.



"Para mim, o melhor console de jogos de todos os tempos, o número 1 sempre, para sempre, o Sega Genesis", completa.