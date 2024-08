Acidente envolvendo um helicóptero de resgate na Espanha deixou três feridos - Reprodução/Redes sociais

Acidente envolvendo um helicóptero de resgate na Espanha deixou três feridosReprodução/Redes sociais

Publicado 14/08/2024 14:45

Um helicóptero utilizado para prestação de serviços de socorro médico pegou fogo minutos após a decolagem e realizou um pouso emergencial em um campo de futebol na cidade de Cabra, província de Córdoba, na Espanha, deixando três pessoas feridas. Até o momento, a causa do incidente que ocorreu no último sábado, 10, não foi confirmada, mas autoridades detectaram um vazamento de oxigênio dentro da cabine, que foi apontada como possível causa do incêndio. As informações são do jornal Diário Córdoba.

A bordo do helicóptero de emergência estava um paciente que seria transferido para o hospital devido a problemas cardíacos.

Ele sofreu queimaduras de segundo grau e está internado em um hospital em Sevilha.

Uma enfermeira e um mecânico que também estavam no helicóptero sofreram ferimentos leves e receberam alta no domingo, 11, informou o jornal espanhol.

O setor de saúde da Central Sindical da comunidade autônoma da Andaluzia, onde fica Córdoba, expressou esta semana sua "enorme preocupação" pela explosão e o incêndio da aeronave e exigiu "máximas garantias de segurança" à Administração Sanitária "de maneira que acidentes deste tipo não ocorram novamente".

A Comissão de Investigação de Acidentes e Incidentes de Aviação Civil do Ministério de Fomento, como órgão independente, determinará as causas finais do incêndio.