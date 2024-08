O fosso mede até nove metros de altura e 30 metros de largura - Reprodução / Israel Antiquities Authority

O fosso mede até nove metros de altura e 30 metros de larguraReprodução / Israel Antiquities Authority

Publicado 14/08/2024 13:28

Um grande fosso descoberto por arqueólogos na Cidade de Davi, em Jerusalém, confirma narrativas descritas no livro de Reis, da Bíblia, segundo pesquisadores da Universidade de Tel Aviv e do Governo de Israel. Trata-se de uma obra com mais de 3 mil anos que tinha a função de proteger o Monte do Templo e o palácio do rei Salomão.

O fosso tem dois paredões de até nove metros de altura, 30 metros de largura e pelo menos 70 metros de comprimento. Segundo os pesquisadores, a construção é compatível com as realizadas durante as Idade do Bronze e Ferro, quando partes da Bíblia foram escritas.

"Não se sabe quando o fosso foi escavado pela primeira vez, mas está claro que foi usado durante os séculos em que Jerusalém era a capital do Reino de Judá, quase 3000 anos atrás", afirmou Yuval Gadot, diretor das escavações realizadas pela Universidade de Tel Aviv. As descobertas foram anunciadas no último mês de julho.

As escavações também determinaram que o fosso separava o palácio e o monte do resto da cidade. Os historiadores acreditam que essa construção exigiu habilidades avançadas de engenharia para a época.

"Durante aqueles anos, o fosso separava a parte residencial ao sul da cidade da Acrópole administrativa ao Norte. A poção superior da cidade era onde o palácio [do rei] e o templo estavam localizados", disse o arqueólogo que participou das escavações Yiftah Shalev, em comunicado à imprensa.