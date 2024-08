Vista aérea mostra uma área queimada após um incêndio florestal na aldeia de Varnavas - AFP

Publicado 14/08/2024 13:50

O fogo que assolou os arredores de Atenas, capital da Grécia, na última semana, foi declarado sob controle pelos bombeiros nesta quarta-feira, 14. Não há mais incêndios florestais ativos na área, mas as autoridades permanecem em alerta. As informações são da BBC.

A ocorrência de ventos mais amenos e os esforços dos mais de 700 agentes mobilizados ajudaram a controlar as chamas.

Vasilis Vathrakogiannis, porta-voz chefe dos bombeiros, disse à BBC que as forças continuarão a molhar o solo e a manter presença na área.

Uma mulher morreu e dezenas de pessoas, entre civis e bombeiros, ficaram feridas em decorrência do incêndio, que devastou uma área aproximada de 40 mil hectares.

Milhares de residentes tiveram que deixar suas casas. De acordo com a reportagem, a nuvem de fumaça que pairava sobre Atenas diminuiu, mas o céu ainda estava nebuloso.

Áreas da periferia de Atenas, Nea Penteli, Vrilissia e Patima Halandriou estão entre as mais afetadas. O corpo de uma mulher de 63 anos foi encontrado em uma fábrica incendiada nas proximidades de Patima Halandriou.

De acordo com colegas, ela estava com medo de pular do prédio e ficou presa quando as chamas se aproximaram.

Em Nea Penteli, uma moradora precisou fugir para uma cidade próxima, de onde teve que ser retirada uma segunda vez quando as chamas alcançaram o local. "Meu amigo provavelmente perdeu tudo e, enquanto tudo acontecia, até a nossa escola pegou fogo. Todas as nossas memórias estavam lá", disse ela à BBC.

O Ministério do Interior vai disponibilizar 4,7 milhões de euros como financiamento de emergência para áreas afetadas por incêndios florestais. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, encurtou as férias para voltar ao país e gerenciar a crise.

Incêndio

O incêndio florestal começou no último domingo, 11, ao norte de Atenas, e rapidamente se aproximou da capital. Mais de 700 bombeiros e 199 caminhões combateram chamas que chegaram a 25 metros de altura.

Depois de ativar o mecanismo mútuo de proteção civil da União Europeia, países europeus, incluindo Itália, França, Sérvia, Espanha, República Checa e Romênia, prestaram assistência, fornecendo aeronaves e pessoal à Grécia.