Orkut Buyukkokten foi o fundador da rede social que levou seu nome - Reprodução / Instagram

Orkut Buyukkokten foi o fundador da rede social que levou seu nomeReprodução / Instagram

Publicado 15/08/2024 15:32 | Atualizado 15/08/2024 15:35

O Orkut foi um marco da internet brasileira nos anos 2000. Agora, anos após sua extinção, o seu fundador, o engenheiro turco Orkut Buyukkokten, deve desenvolver outra rede social com o objetivo de promover positividade e novas experiências aos usuários. Ele está no Brasil para participar do "Rio Innovation Week", evento de empreendedorismo que acontece de 13 a 16 de agosto no Píer Mauá, Zona Portuária do Rio.

fotogaleria

Buyukkokten disse que as pessoas têm saudades da antiga rede social. "Acho que todos nós queremos algo como o Orkut de volta. As pessoas se lembram das comunidades que construíram e se lembram do espírito autêntico. Acho que nunca houve um momento melhor para trazer essa experiência autêntica de volta ao mundo porque as redes sociais se transformaram em mídia social. Em vez de conectar pessoas, criar comunidades, é sobre profissionais de marketing, corporações e influenciadores. E como todo mundo, eu adoraria que o Orkut voltasse em breve", refletiu, em entrevista ao "g1" publicada nesta quarta-feira (14).

Orkut afirmou que está trabalhando em uma nova rede social e que as crianças e adolescentes da atualidade não estão "realizando nada" utilizando as plataformas do momento, citando como exemplo o TikTok.

"Estou pegando toda a experiência que tive com Orkut, Hello, para lançar uma nova rede social onde vou trazer toda a positividade e todas as experiências que tive com todos esses. Se você pensar sobre o conteúdo que é criado hoje, ele realmente não agrega valor. Você tem adolescentes, geralmente passando de três a sete horas no TikTok. E o que eles realizam no final? Eles não realizam nada. Eles não estão fazendo novos amigos, não estão criando novas conexões, mas estão deprimidos e solitários."

Sobre o Orkut

O Orkut foi uma rede social filiada ao Google fundada em 2004 e extinta em setembro de 2014. Ela chegou a ter mais de 300 milhões de usuários.

Usuários brasileiros chegaram a representar 56% do total de visitantes da plataforma, com 43 milhões de pessoas usando a rede no país. No entanto, o número de internautas do Brasil na plataforma foi decaindo intensamente com o tempo, chegando a apenas seis milhões no final de 2013.