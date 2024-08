Suspeitos foram capturados em Mendoza - Luiz Robayo / AFP

Publicado 17/08/2024 17:45

Buenos Aires - A Polícia Federal Argentina (PFA) prendeu sete pessoas acusadas de integrar uma organização que planejava atentados terroristas na província de Mendoza (oeste), informou a corporação em um comunicado na noite de sexta-feira (16).

"Baseados em expressões anticristãs e antissemitas, eles disseminavam através do Telegram e WhatsApp mensagens sobre o planejamento de atentados contra a comunidade ocidental em Mendoza com conteúdo relacionado a organizações terroristas como o Estado Islâmico e o Emirado Talibã do Afeganistão", diz uma nota da PFA enviada à AFP.

A ministra da Segurança, Patricia Bullrich, destacou em sua conta na rede social X que "em 8 buscas, a PFA desmantelou uma perigosa organização vinculada a um grupo terrorista radical islâmico, identificada após ameaçar um jornalista da comunidade judaica".

Durante os mandados de busca, os policiais apreenderam armas de fogo, armas brancas e dispositivos eletrônicos, além de "bibliografia de origem salafista", segundo o comunicado.

A Argentina, que possui a maior comunidade judaica da América Latina com cerca de 250 mil pessoas, sofreu dois atentados: um na embaixada de Israel em 1992 e outro Associação Mutual Israelita (AMIA) em 1994.

Bullrich havia anunciado em janeiro a captura de outra célula que planejava um atentado em Buenos Aires, embora dias depois uma juíza tenha ordenado a libertação dos acusados, entre eles um cabeleireiro e um jogador de tênis de mesa, por falta de provas.

O presidente argentino, Javier Milei, manifestou em várias ocasiões que Israel é um de seus principais aliad