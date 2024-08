Musk é dono da montadora de carros elétricos Tesla, da rede social X (antigo Twitter) e da empresa espacial Space X - Alain Jocard/AFP

Publicado 17/08/2024 15:01

O empresário Elon Musk lidera, desde junho, o ranking de bilionários em tempo real da revista Forbes. Neste sábado (17), sua fortuna é estimada em US$ 244,8 bilhões. Musk é dono da montadora de carros elétricos Tesla, da rede social X (antigo Twitter) e da empresa espacial Space X.

Enquanto isso, Jeff Bezos, fundador da Amazon, também desde o final de junho, ocupa o 2° lugar - seu patrimônio é estimado em US$ 195,7 bilhões. Ele se firmou na posição após a Amazon alcançar uma capitalização de mercado de US$ 2 trilhões pela primeira vez na história, segundo a Forbes. A empresa se tornou a quinta nos Estados Unidos a ultrapassar essa marca.

Desde o início do ano, Bezos estava alternando com Musk entre a 2ª e a 3ª posições, enquanto o empresário francês Bernard Arnault, do conglomerado de artigos de luxo LVMH, aparecia em primeiro. Apenas no mês de março, a Forbes registrou que a dupla trocou de posição 13 vezes.

Atualmente, Arnault e família aparecem na 4ª posição, com fortuna estimada em US$ 184,1 bilhões. De acordo com a Forbes, o empresário mais rico da Europa viu seu patrimônio líquido cair abaixo de US$ 200 bilhões devido ao declínio das ações do LVMH - fazendo com que ele fosse ultrapassado no ranking por Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, hoje em 3° lugar, com fortuna estimada em US$ 184,8 bilhões.

Veja a seguir quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo, de acordo com o ranking de bilionários em tempo real da revista Forbes deste sábado, 17.

1. Elon Musk

Fortuna: US$ 244,8 bilhões

Fonte: Tesla, SpaceX

País: Estados Unidos

2. Jeff Bezos

Fortuna: US$ 195,7 bilhões

Fonte: Amazon

País: Estados Unidos

3. Mark Zuckerberg

Fortuna: US$ 184,8 bilhões

Fonte: Facebook

País: Estados Unidos

4. Bernard Arnault e família

Fortuna: US$ 184,1 bilhões

Fonte: LVMH

País: França

5. Larry Ellison

Fortuna: US$ 169,8 bilhões

Fonte: Oracle

País: Estados Unidos

6. Warren Buffett

Fortuna: US$ 139,9 bilhões

Fonte: Berkshire Hathaway

País: Estados Unidos

7. Larry Page

Fortuna: US$ 135,8 bilhões

Fonte: Google

País: Estados Unidos

8. Bill Gates

Fortuna: US$ 132,1 bilhões

Fonte: Microsoft

País: Estados Unidos

9. Sergey Brin

Fortuna: US$ 130,1 bilhões

Fonte: Google

País: Estados Unidos

10. Steve Ballmer

Fortuna: US$ 123,8 bilhões

Fonte: Microsoft

País: Estados Unidos