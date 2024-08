Kamala Harris faz campanha na Pensilvânia, um estado importante na eleição dos EUA - AFP

Publicado 18/08/2024 17:03

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, chegou neste domingo, 17, à Pensilvânia (leste), um estado crucial para as eleições presidenciais de novembro, antes de se dirigir a Chicago para uma convenção partidária que contará com medidas de segurança rigorosas.



A democrata de 59 anos, que reacendeu as esperanças de vitória contra Donald Trump após a desistência de Joe Biden, percorre o "swing state" (estado-pêndulo, que pode votar democrata ou republicano) de ônibus.



A candidata e seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota, Tim Walz, querem mostrar seu apoio à classe trabalhadora, em um estado no qual o atual presidente venceu apenas por uma pequena margem sobre Trump em 2020.



Na sexta-feira, 16, Harris apresentou um programa econômico focado em apoiar a classe média, como créditos fiscais para famílias com recém-nascidos ou ajuda para comprar uma casa.

O candidato republicano, ciente do que está em jogo, retornou no sábado à Pensilvânia, estado onde sofreu uma tentativa de assassinato em julho.



"Ela está louca", disse o bilionário de 78 anos sobre sua adversária nas eleições.



Contraofensiva republicana

A equipe do republicano anunciou neste domingo uma contraofensiva, com eventos de campanha planejados em estados-chave durante cada dia da convenção democrata.

Trump falará sobre economia na segunda-feira, 19, na Pensilvânia, e depois sobre criminalidade e segurança nacional nos dois dias seguintes, em Michigan e na Carolina do Norte. Em segunda, viajará ao Arizona, na fronteira com o México, para falar sobre imigração.



Segundo o Partido Democrata, espera-se que pelo menos 50 mil pessoas (delegados, voluntários, simpatizantes, etc.) compareçam à terceira maior cidade dos EUA para apoiar a candidata até a noite de quinta-feira.



Tudo isso com um forte esquema de segurança que mobilizará 2.500 policiais locais.



Grupos pró-palestinos planejaram manifestações, enquanto a tentativa de assassinato de Trump em 13 de julho ainda está na mente de todos.



"A grande maioria dos manifestantes é pacífica" e "quer que as sua voz seja ouvida, e vamos proteger isso", disse neste domingo à CNN o governador de Illinois, J.B. Pritzker. Mas "se houver desordeiros, serão presos e condenados".

Casal Obama

Uma nova pesquisa de opinião do Washington Post/ABC News/Ipsos divulgada neste domingo mostrou que a vice-presidente está ligeiramente à frente nas intenções de voto a nível nacional.



Às margens do lago Michigan, os pesos pesados do partido irão apoiar Harris, começando pelo ex-presidente Barack Obama e sua esposa Michelle.

Em seu reduto de Chicago, o carismático orador mobilizará ainda mais os democratas, muitos dos quais dizem encontrar, neste início de campanha da vice-presidente, uma euforia que lembra a marcha rumo à Casa Branca do primeiro presidente negro dos EUA, em 2008.



Mas caberá a Biden, na noite de segunda-feira, fazer o que será tanto o primeiro discurso importante da convenção quanto uma espécie de mensagem de despedida.



A equipe de campanha promete que este último ato, que marca o final de meio século do presidente americano na política, não será de forma alguma melancólico.



O fantasma de 2016

O presidente, segundo um comunicado de imprensa, destacará os resultados de seu mandato, que termina com "a economia mais forte do mundo".

Acima de tudo, pedirá apoio para a vice-presidente, "ressaltando" a importância da eleição frente a um presidente que foi condenado criminalmente e que não se comprometeu a admitir uma possível derrota.



Segundo a CNN, Biden pode até ser acompanhado no palco por Harris, em uma apresentação emotiva.



O ato em Chicago pretende ser uma demonstração de unidade e entusiasmo frente a Trump, líder absoluto do Partido Republicano.



Enquanto os democratas se reúnem em Chicago, o magnata republicano cruzará o país, com comícios programados na Pensilvânia, Michigan, Carolina do Norte e Arizona durante a semana.



Todas as pesquisas, embora concedam uma leve vantagem para a democrata, preveem uma votação muito apertada.

A presença na convenção de Hillary Clinton, que foi derrotada pelo republicano para surpresa geral em 2016, talvez lembre aos eufóricos democratas que devem ser cautelosos.