John Aprea morreu em sua casa, em Los Angeles - NBC/Divulgação

Publicado 18/08/2024 18:44 | Atualizado 18/08/2024 18:48

Morreu neste domingo, 18, o ator John Aprea, aos 83 anos. Ele se destacou por atuar em mais de 30 filmes e 60 produções televisivas, entre os quais “O Poderoso Chefão 2” e “Três É Demais”.

Segundo o empresário do artista, Will Levine, a morte de Aprea ocorreu por causas naturais, na casa dele e cercado pela família, em Los Angeles.



Aprea estreou no cinema em 1968, no filme “Bullitt”. Em 1974, ele atuou em “O Poderoso Chefão 2”, ganhando fama e reconhecimento profissional. Em 2017, o ator interpretou o papel de Nick Katropolis, em “Três É Demais”.



O último papel de Aprea foi na série de TV “The Bay”, quando interpretou o personagem Nick Madison nas temporadas de 2020 a 2023.



Não foram divulgadas informações sobre o enterro.