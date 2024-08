Explosão em Tel Aviv deixou um morto e um ferido - AFP

Publicado 19/08/2024 09:23

Os braços armados dos grupos terroristas Hamas e Jihad Islâmica reivindicaram nesta segunda-feira (19) em um comunicado conjunto "o atentado suicida de domingo à noite em Tel Aviv" e ameaçaram cometer outros ataques em Israel.

As Brigadas Ezedin al Qasam e as Brigadas al Qods, braço armado do Hamas e da Jihad Islâmica respectivamente, afirmaram que "os atentados suicidas no interior ocupado (Israel) voltarão a ficar em primeiro plano enquanto persistirem os massacres do ocupante (israelense), as operações de transferência forçada de civis e a política de assassinatos".

Hamas e Jihad Islâmica lutam na Faixa de Gaza contra o Exército israelense, que iniciou uma ofensiva terrestre e aérea no território palestino em resposta a um ataque letal do Hamas em no sul de Israel em 7 de outubro.

A polícia e os serviços de inteligência de Israel anunciaram mais cedo que uma explosão no domingo em Tel Aviv foi "um atentado terrorista com um explosivo potente, que deixou uma pessoa levemente ferida".

Os atentados com explosivos em Tel Aviv, muito frequentes durante a segunda Intifada, a revolta palestina do início dos anos 2000, são raros atualmente.

As autoridades israelenses indicaram no domingo que a explosão matou uma pessoa, que a imprensa do país apresentou como o suposto autor do atentado.