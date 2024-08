Jonathan Bloomer está entre os desaparecidos de naufrágio de veleiro na Itália - Reprodução

Publicado 20/08/2024 07:29

O presidente do Conselho de Administração do Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, e sua esposa estão entre os desparecidos no naufrágio de um veleiro de luxo perto da costa da Sicília , na Itália, informou nesta terça-feira (20) a seguradora britânica Hiscox.