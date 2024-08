O magnata britânico da tecnologia, Mike Lynch - Reprodução / Internet

Publicado 19/08/2024 11:01

O magnata britânico da tecnologia Mike Lynch está entre os desaparecidos no naufrágio de um iate de luxo ocorrido na madrugada desta segunda-feira (19) perto de Palermo, na ilha italiana da Sicília, segundo uma fonte próxima das operações de resgate.



A esposa de Lynch, Angela Bacares, foi resgatada, disse a mesma fonte. Entre os 12 passageiros e dez tripulantes que estavam a bordo da embarcação, vários continuam desaparecidos, segundo a imprensa italiana.

Bill Gates britânico

Mike Lynch é um empresário britânico e cofundador da Autonomy Corporation, uma empresa de software fundada em 1996 que se destacou no campo de análise de dados e busca empresarial. O magnata, que é frequentemente descrito como o "Bill Gates britânico" devido ao seu sucesso no setor de tecnologia, liderou a Autonomy até que a empresa foi adquirida pela Hewlett-Packard (HP) em 2011 por cerca de US$ 11 bilhões.

