Michael Madsen foi preso acusado de violência domésticaReprodução

Publicado 20/08/2024 20:57

O ator americano Michael Madsen, de 66 anos, foi preso no último sábado (17) em Malibu, Califórnia, sob acusação de violência doméstica contra a mulher, DeAnna Madsen.

Famoso por suas atuações em "Cães de Aluguel" (1992) e nos dois volumes de "Kill Bill", Madson foi detido pela polícia local após uma denúncia de desentendimento na residência do casal.De acordo com a revista Variety, a polícia foi chamada ao local na madrugada de sábado e Madsen foi preso pouco depois. O ator foi liberado após pagar uma fiança de US$ 20 mil.Um representante de Madsen afirmou à revista que a situação se tratou de um desentendimento entre o casal: "Foi um desentendimento entre Michael e sua mulher, que nós esperamos resolver de forma positiva para ambos".Michael Madsen é conhecido por sua longa colaboração com o diretor Quentin Tarantino, participando de filmes conceituados como "Os Oito Odiados" (2015) e "Era Uma Vez em Hollywood" (2019). Ele também é lembrado por sua participação no sucesso de bilheteria "Free Willy" (1993).O caso está sendo investigado, e não foram divulgados mais detalhes sobre os desdobramentos legais ou sobre o estado de saúde de sua mulher.