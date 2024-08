Alpinistas foram resgatados de um dos picos do Gasherbrum, no nordeste do Paquistão - Reprodução

Alpinistas foram resgatados de um dos picos do Gasherbrum, no nordeste do PaquistãoReprodução

Publicado 21/08/2024 12:24

Após seis dias presos em um pico remoto no nordeste do Paquistão, dois alpinistas russos foram finalmente resgatados, feridos, enquanto outro permanece desaparecido e é dado como morto, disse um oficial de montanhismo nesta quarta-feira, 21.

O grupo de cinco alpinistas, que iniciou sua expedição em um dos picos do Gasherbrum para recuperar o corpo de um colega que morreu no ano passado, foi atingido por uma massa de gelo na última sexta-feira, 16, informaram as autoridades. Os socorristas transportaram dois dos alpinistas de helicóptero na segunda-feira, 19, mas mais planejamento foi necessário para resgatar os outros dois, que não podiam se mover devido aos ferimentos.

Um helicóptero do exército, com o apoio de voluntários locais, ajudou a resgatar os dois alpinistas feridos na última terça-feira, disse Karrar Haidri, secretário do Alpine Club do Paquistão, acrescentando que o terceiro alpinista caiu em uma fenda e não pôde ser localizado.

Haidri disse nesta quarta-feira, 21, que os dois foram levados do pico para o acampamento base e estavam em condição estável. "Um helicóptero estava pronto para transportá-los para a cidade de Skardu, no norte, mas não pôde voar devido ao mau tempo", disse ele, que acrescentou que eles estavam tentando encontrar outra maneira de levá-los a um hospital.

O grupo russo, que não estava acompanhado por guias, tomou uma rota incomum no Gasherbrum. Embora Haidri tenha reconhecido que os alpinistas foram atingidos pela formação de gelo enquanto "subiam a montanha por uma causa nobre", ele ainda assim alertou contra tais empreendimentos.

"Os alpinistas estão plenamente cientes dos perigos ligados a essas missões, mas ainda optam por rotas perigosas e inexploradas", disse ele. "É assim que os alpinistas estabelecem recordes, mas também enfrentam desafios."

Centenas de alpinistas tentam escalar montanhas no norte do Paquistão todos os anos e acidentes são comuns devido a avalanches e mudanças repentinas no clima. Neste mês, um alpinista paquistanês, Murad Sadpara, de 35 anos, conhecido por participar de missões de resgate em grande altitude, morreu durante a descida de uma das montanhas mais altas do país, no norte.