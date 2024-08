Buscas por desaparecidos continuam - AFP

Publicado 21/08/2024 12:34 | Atualizado 21/08/2024 13:42

Os corpos de duas pessoas, das seis que estavam desaparecidas desde o naufrágio do veleiro de luxo em que estava o magnata britânico da tecnologia Mike Lynch na segunda-feira (19), foram encontrados nesta quarta-feira (21), indicou uma fonte próxima às equipes de resgate.

Esses dois corpos, ainda não identificados, elevam o balanço de vítimas a três mortos, após a descoberta na segunda de um primeiro homem morto perto do naufrágio.

Horas antes da tromba d'água ocorrida na manhã de segunda-feira, estava sendo um realizada uma festa no "Bayesian", o veleiro de 56 metros de comprimento com bandeira britânica ancorado a 700 metros do porto de Porticello, a leste de Palermo, e a bordo do qual se encontravam 12 passageiros e 10 membros da tripulação.

Lynch, rico homem de negócios apelidado de "Bill Gates britânico", celebrava com seus amigos, colaboradores e advogados sua absolvição em junho em um julgamento por fraude nos Estados Unidos poderia ter lhe custado anos de prisão.

O barco afundou em minutos e 15 pessoas, incluindo nove membros da tripulação, foram resgatadas. Outro membro da tripulação foi encontrado morto.

Os desaparecidos são Mike Lynch e sua filha, Hannah, Jonathan Blomer, presidente do conselho de administração do Morgan Stanley International, assim como sua esposa e Chris Morvillo, um advogado que defendeu Mike Lynch em seu julgamento nos Estados Unidos, e sua esposa.