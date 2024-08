Indivíduos poderão selecionar o navegador desejado diretamente na tela de escolha, bastando tocar no seu browser preferido - Reprodução / Internet

Publicado 23/08/2024 15:11

A Apple anunciou nesta semana mudanças em suas políticas da App Store e do iPhone na União Europeia. As novidades são resultado da pressão da União Europeia, que frequentemente requer mudanças do tipo, de acordo com o site 9to5Mac.

Agora, a empresa garantirá que todos os indivíduos que contam com o Safari como seu browser escolhido verão uma tela oferecendo a opção de escolher outro navegador. A alternativa se apresentará quando a pessoa abrir o Safari pela primeira vez após atualizar o iOS para a versão 17.4.

A tela de escolha não surgirá se o usuário já tiver optado por outro browser, diferente do Safari. Sabe-se ainda que essa tela aparecerá uma vez por aparelho.

Haverá também mudanças no design dessa tela de escolha de browser. Agora, indivíduos poderão selecionar o navegador desejado diretamente na tela de escolha, bastando tocar no seu browser preferido. Se esse navegador ainda não tiver sido baixado no dispositivo, ocorrerá o seu download.

Além dessas alterações, a Apple também permitirá que usuários deletem aplicativos como a App Store, Fotos, Safari e Câmera - algo que atualmente não é possível. Isso dará maior liberdade aos consumidores para programarem e usarem os aparelhos da marca como quiserem.

Não se tratam das primeiras mudanças aplicadas pela Apple em resposta às ações da União Europeia. Com certa frequência, a empresa se vê obrigada a se curvar às demandas da UE.

Talvez a alteração mais marcante nesse sentido tenha sido a troca da entrada do iPhone 15 para o padrão USB-C, mais amplamente usado pelo mercado de tecnologia do que a entrada anterior, específica da Apple.

A mudança foi uma resposta à exigência da União Europeia de que, a partir do ano de 2024, todos os dispositivos eletrônicos que circulem no bloco tenham o padrão USB-C de carregamento. A ideia era aumentar a praticidade para o cliente e também produzir menos lixo eletrônico, já que menos cabos de diferentes formas circulariam desse modo.