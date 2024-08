King teve que ser operado - SHP

Publicado 23/08/2024 14:30

EUA - A história desse cachorro é verdadeiramente inspiradora e emocionante. King, um cão de cinco anos de Clearwater, no estado da Flórida (EUA), foi resgatado pela Humane Society of Pinellas (HSP) no verão de 2024 depois de escapar de uma vida de negligência severa. Ao chegar ao abrigo, King estava em uma condição crítica, com um tumor de mais de 3 kg no rosto, o que dificultava até mesmo levantar a cabeça. Esse tumor representava 10% do seu peso corporal, e a condição geral de King era extremamente preocupante.

Apesar da dor e desconforto, King mostrou uma atitude surpreendentemente positiva e otimista. O relato divulgado pelo HSP nas redes sociais destacou que, mesmo enfrentando uma situação tão difícil, o espírito de King permanecia inquebrável e ele apenas queria ser amado.

Os veterinários realizaram uma cirurgia complexa, mas bem-sucedida, para remover o tumor. Felizmente, o tumor era benigno, o que foi um alívio significativo. Após a cirurgia, King também recebeu tratamento para dirofilariose e começou sua busca por um lar definitivo.

A história de King tocou muitas pessoas, e o HSP encontrou o lar ideal para ele. No dia 26 de julho, o abrigo decidiu que o melhor para King seria encontrar uma casa que compreendesse e apoiasse seu processo de adaptação a uma nova vida fora das condições difíceis que conhecia. No dia 12 de agosto, foi anunciado que King havia sido adotado por um trabalhador do Sjouwerman Adoption Center do HSP, que havia desenvolvido um carinho especial com ele.

Essa nova família deu a King a chance de viver a vida que ele merece, rodeado de amor e cuidado, e a história dele é um poderoso lembrete do impacto positivo que a compaixão e o cuidado podem ter na vida dos animais.