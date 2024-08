Homem, que ficou preso um dia, concedeu entrevista à imprensa - Reprodução / NBC

Publicado 23/08/2024 12:29

Eugenio Hernandez, de 27 anos, foi preso junto com sua esposa, Yusleydis Blanca, 32, por se recusar a sair de um avião comercial no Aeroporto Internacional de Miami, Estados Unidos, porque ele estava com a cabeça sangrando. O homem havia realizado um transplante capilar há pouco tempo e não obedeceu às ordens dos tripulantes para se retirar do local.

Eugenio explicou ao canal "NBC" que veio de Las Vegas com o objetivo de fazer a cirurgia e outros passageiros, preocupados com sua saúde, pediram aos tripulantes para o tirar do avião. No entanto, ele afirma que tinha uma permissão do seu médico para pegar o voo, que aconteceu na última segunda-feira (19).

"Ela me disse: 'Ou você sai ou vou chamar a polícia'. Eu disse: 'Chame a polícia', porque isso é injustiça. Paguei meu voo. Não tenho nada de ilegal na minha bagagem. Está tudo bem", afirmou.

Yusleydis, que também realizou uma cirurgia cosmética em Miami, fez uma transmissão ao vivo da cena na rede social TikTok, que atingiu milhares de visualizações. Chegando ao local, os policiais imobilizaram o homem, que se queixava de dores, e o retiraram do avião.

O casal foi preso por resistir às ordens, mas liberados um dia depois. O advogado deles, Michael Inglesia, contesta os procedimentos realizados pela segurança. "Acreditamos que obviamente eles foram discriminados por causa de sua aparência após um procedimento médico necessário", afirmou.

"Eles passaram pela segurança sem problemas, a American [Airlines, companhia responsável pelo voo] então permitiu que eles entrassem no voo e, de fato, deu-lhes prioridade no voo para ajudar a atendê-los e para torná-lo mais confortável. Foi somente depois que outros passageiros reclamaram de sua aparência que eles foram solicitados para sair do voo", afirma.

Em nota, a American Airlines exaltou a atitude dos funcionários no avião. "Durante o embarque no voo 1858 da American Airlines em 19 de agosto com serviço de Miami (MIA) para Las Vegas (LAS), dois clientes não cumpriram as instruções dos tripulantes. A aplicação da lei respondeu e removeu ambos da aeronave. Agradecemos aos nossos tripulantes pelo seu profissionalismo e pedimos desculpas aos nossos clientes pelo inconveniente", conclui.